ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي، من استقبال الدفعة الأولى من الأقساط الربع سنوية لحاجزي مشروع "سكن لكل المصريين 7"، يوم 10 يونيو المقبل، ليكون ذلك آخر موعد بدون فرض غرامات.

أقساط شقق سكن لكل المصريين 7

يتم سداد القسط في مكاتب بريد بمعدل 12 قسطًا طوال الـ36 شهرًا، ويكون القسط في السنة الأولى 12500 جنيه والسنة الثانية 13500 جنيه والثالثة 14500 جنيه، بالنسبة لشقق سكن لكل المصريين.

وبالنسبة لشقق الإسكان الأخضر يكون القسط في السنة الأولى 13500 والثانية 14500 والسنة الثالثة 15500 جنيه.

ويشمل القرار العملاء المنطبق عليهم الشروط مبدئيًا والواقعين ضمن أولوية الوحدات المتاحة بالمشروعات المقرر تسليمها خلال 36 شهرًا، في إطار المبادرة الرئاسية لتوفير السكن الملائم.

شهر سماح للسداد وتطبيق غرامات في حالة التأخير

أوضح الصندوق أنه تقرر منح العملاء فترة سماح لمدة شهر لسداد الأقساط المستحقة، مع التأكيد على تطبيق غرامات تأخير في حال عدم السداد خلال المهلة المحددة، وفقًا للإجراءات المعتمدة.

وتصل غرامة التأخير لـ1.5% من قيمة القسط يتم فرضها كل شهر، لكن في حال عدم سداد دفعتين متتاليتين، وعدم الالتزام حتى موعد الدفعة الثالثة، يُعد ذلك عدولًا عن استكمال طلب التخصيص.

وفي هذه الحالة يتم إيقاف التعامل على الطلب وتطبيق الشروط والأحكام المنظمة لهذا الشأن.