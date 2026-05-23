إعلان

وفاة طفل ببورسعيد.. وزوج الأم عن كدمات وسحجات الجثة: بيتخانق فى الشارع

كتب : طارق الرفاعي

02:03 م 23/05/2026

مستشفى الزهور ببورسعيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توفى طفل بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، في ظروف غامضة، وسط تكثيف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

بلاغ من مستشفى الزهور

استقبل مستشفى الزهور، أحد مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، جثة لطفل يدعى "أ.م.م"، يبلغ من العمر 11 عامًا، حيث تبين دخوله المستشفى نتيجة توقف بعضلة القلب.

كدمات وسحجات

وكشف الفحص الظاهري الأولى عن وجود كدمات وسحجات متفرقة بجسد الطفل، فيما أكد مصدر مطلع أنه بسؤال زوج والدة الطفل، أشار إلى أن الصغير كان دائم التعرض للضرب نتيجة مشاجراته مع آخرين خارج المنزل، بحسب أقواله.

تحقيقات لكشف الملابسات

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا من مستشفى الزهور بوجود حالة وفاة لطفل يشتبه في كونها جنائية، وتم التحفظ على الجثة داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها وتحرياتها لكشف الملابسات النهائية للواقعة، وبيان أسباب الإصابات التي ظهرت على جسد الطفل، وما إذا كانت الوفاة تحمل شبهة جنائية من عدمه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بورسعيد وفاة طفل النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خارج غرفة القرار.. كيف خسر نتنياهو موقعه كشريك لترامب في ملف إيران؟
شئون عربية و دولية

خارج غرفة القرار.. كيف خسر نتنياهو موقعه كشريك لترامب في ملف إيران؟

20 صورة.. ضوابط جديدة لموسم العمرة 2026-2027 بالسعودية
أخبار مصر

20 صورة.. ضوابط جديدة لموسم العمرة 2026-2027 بالسعودية
شفرات على حجر جَبَلي.. "مصراوي" يعيش يوماً مع أقدم عائلة لـ"سَن السواطير"
أخبار المحافظات

شفرات على حجر جَبَلي.. "مصراوي" يعيش يوماً مع أقدم عائلة لـ"سَن السواطير"
قرار حكومي عاجل بشأن كسوف الشمس الكلي 2027
أخبار مصر

قرار حكومي عاجل بشأن كسوف الشمس الكلي 2027
بينهم منى زكي وأحمد حلمي.. 17 صورة لثنائيات في العرض الخاص لـ فيلم 7Dogs
زووم

بينهم منى زكي وأحمد حلمي.. 17 صورة لثنائيات في العرض الخاص لـ فيلم 7Dogs

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان