توفى طفل بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، في ظروف غامضة، وسط تكثيف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

بلاغ من مستشفى الزهور

استقبل مستشفى الزهور، أحد مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، جثة لطفل يدعى "أ.م.م"، يبلغ من العمر 11 عامًا، حيث تبين دخوله المستشفى نتيجة توقف بعضلة القلب.

كدمات وسحجات

وكشف الفحص الظاهري الأولى عن وجود كدمات وسحجات متفرقة بجسد الطفل، فيما أكد مصدر مطلع أنه بسؤال زوج والدة الطفل، أشار إلى أن الصغير كان دائم التعرض للضرب نتيجة مشاجراته مع آخرين خارج المنزل، بحسب أقواله.

تحقيقات لكشف الملابسات

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا من مستشفى الزهور بوجود حالة وفاة لطفل يشتبه في كونها جنائية، وتم التحفظ على الجثة داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها وتحرياتها لكشف الملابسات النهائية للواقعة، وبيان أسباب الإصابات التي ظهرت على جسد الطفل، وما إذا كانت الوفاة تحمل شبهة جنائية من عدمه.