البرلمان الإيراني: لن نتنازل عن حقوق شعبنا أمام طرف لا نثق به

أكد رئيس البرلمان الإيراني قاليباف تمسك بلاده بحقوقها وعدم التخلي عنها، مشدداً على مواصلة التحرك عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني في العاصمة الإيرانية طهران، بالتزامن مع لقاءات أجراها المسؤول العسكري الباكستاني مع مسؤولين إيرانيين.

وقال قاليباف خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني إن بلاده كما دافعت عن نفسها خلال المعركة فإنها تسعى أيضاً إلى تأمين حقوقها عبر المسار الدبلوماسي.

وأضاف أن إيران لن تتنازل عن حقوق شعبها وبلادها، خاصة أمام طرف قال إنه لم يكن صادقاً وإن بلاده لا تثق به.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن قائد الجيش الباكستاني التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في طهران.

كما ذكرت أن رئيس البرلمان الإيراني عقد لقاءً مع قائد الجيش الباكستاني في العاصمة الإيرانية طهران.