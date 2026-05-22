هربًا من الحر.. غرق 3 شباب في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

كتب : جمال محمد

11:36 م 22/05/2026

شهد مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الجمعة، حوادث غرق مأساوية راح ضحيتها 3 شباب في مناطق متفرقة أثناء السباحة داخل ترعة الإبراهيمية، هربًا من حرارة الطقس المرتفعة.

إخطار أمني وتحرك عاجل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا يفيد بغرق 3 أشخاص في مناطق متفرقة، وسط محاولات من الأهالي لانتشالهم.
وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وفرق الإنقاذ النهري إلى مواقع البلاغات للتعامل مع الحوادث.

انتشال الجثامين

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثماني كل من: محمد مصطفى عبدالله، 19 عامًا، ومحمد ممدوح عبد التواب، 17 عامًا، بالقرب من منطقة جنينة المغاربة.
كما تم انتشال جثمان شاب ثالث يُدعى أحمد حامد منصور، 19 عامًا، بالقرب من قرية الريرمون التابعة لمركز ملوي.

نقل الجثامين والتحقيقات

وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى ملوي، وتحرير المحاضر اللازمة بالوقائع، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحوادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

