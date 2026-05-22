شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم حملات رقابية وتفتيشية مكثفة على الأسواق ومحال تداول اللحوم والمنتجات الغذائية، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

توجيهات مشددة من محافظ الفيوم

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية بشكل يومي، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية وتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني والداجني.

وشدد المحافظ على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء، مؤكدًا استمرار التنسيق بين أجهزة الرقابة المختلفة لضمان توفير غذاء آمن للمواطنين خلال فترة العيد.

تحرير محاضر للمخالفين

من جانبه، أوضح الدكتور وجدي نايل، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن الحملات نُفذت بإشراف الدكتور ثروت سليمان، مدير عام المجازر، وبمشاركة أطباء الصحة العامة والتفتيش بالمراكز.

وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر للمخالفين، بينها 7 محاضر في إدارة أبشواي، و4 محاضر في سنورس، و3 محاضر في طامية، ومحضران في إطسا.

استمرار الحملات حتى انتهاء العيد

وأكد مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات الرقابية مستمرة يوميًا دون توقف حتى انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، لضمان أعلى معايير الجودة والسلامة داخل الأسواق، والحفاظ على صحة المواطنين.