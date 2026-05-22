إعلان

استعدادًا لعيد الأضحى.. حملات بيطرية مكثفة على محال اللحوم بالفيوم (صور)

كتب : حسين فتحي

11:22 م 22/05/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حملات بيطرية مكثفة على محال اللحوم
  • عرض 4 صورة
    حملات بيطرية مكثفة على محال اللحوم
  • عرض 4 صورة
    حملات بيطرية مكثفة على محال اللحوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم حملات رقابية وتفتيشية مكثفة على الأسواق ومحال تداول اللحوم والمنتجات الغذائية، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

توجيهات مشددة من محافظ الفيوم

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية بشكل يومي، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية وتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني والداجني.

وشدد المحافظ على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء، مؤكدًا استمرار التنسيق بين أجهزة الرقابة المختلفة لضمان توفير غذاء آمن للمواطنين خلال فترة العيد.

تحرير محاضر للمخالفين

من جانبه، أوضح الدكتور وجدي نايل، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن الحملات نُفذت بإشراف الدكتور ثروت سليمان، مدير عام المجازر، وبمشاركة أطباء الصحة العامة والتفتيش بالمراكز.
وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر للمخالفين، بينها 7 محاضر في إدارة أبشواي، و4 محاضر في سنورس، و3 محاضر في طامية، ومحضران في إطسا.

استمرار الحملات حتى انتهاء العيد

وأكد مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات الرقابية مستمرة يوميًا دون توقف حتى انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، لضمان أعلى معايير الجودة والسلامة داخل الأسواق، والحفاظ على صحة المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحملات البيطرية مديرية الطب البيطري سلامة الغذاء عيد الأضحى

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب يعلق على استقالة مديرة الاستخبارات الأمريكية.. ماذا قال؟
شئون عربية و دولية

ترامب يعلق على استقالة مديرة الاستخبارات الأمريكية.. ماذا قال؟
إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكورنيش الإسكندرية (فيديو وصور)
أخبار المحافظات

إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكورنيش الإسكندرية (فيديو وصور)
بعد بيان الداخلية.. تعرف على العقوبة المتوقعة لـ سيدة "إطعام الكلاب"
حوادث وقضايا

بعد بيان الداخلية.. تعرف على العقوبة المتوقعة لـ سيدة "إطعام الكلاب"
بالصور- لحظة وصول مجدي الجلاد بصحبة ابنته لميس العرض الخاص لـ "7 Dogs"
زووم

بالصور- لحظة وصول مجدي الجلاد بصحبة ابنته لميس العرض الخاص لـ "7 Dogs"
أستاذ موارد مائية: مصر تهدر 33% من إنتاج الطماطم والأقفاص تُرمى يوميًا
أخبار مصر

أستاذ موارد مائية: مصر تهدر 33% من إنتاج الطماطم والأقفاص تُرمى يوميًا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بسبب أعمال صناعية.. هزة أرضية خفيفة شرق القاهرة بقوة 2.1 ريختر
بدء تداول السكر في البورصة السلعية.. كيف تستفيد الأسواق من هذا القرار؟
بناةُ الهرم الأكبر جعلوه مقاومًا للزلازل.. كيف حدث ذلك طوال 4600 عام؟