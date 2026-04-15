إعلان

ساب هدومه وشنطة المدرسة.. غرق تلميذ أثناء السباحة بنهر النيل في رشيد

كتب : أحمد نصرة

06:40 م 15/04/2026

الحادث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي تلميذ بالصف الإعدادي مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، أثناء السباحة، اليوم الأربعاء، بمنطقة سيدي أبو مندور هربًا من ارتفاع درجات الحرارة.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة رشيد، يفيد بغرق تلميذ في مياه نهر النيل بالقرب من منطقة سيدي أبو مندور الأثرية بدائرة المركز.

على الفور، انتقلت قوات الأمن ورجال المباحث إلى موقع الحادث، كما جرى الدفع بفرق الإنقاذ النهري التابعة للحماية المدنية، وبالفحص تبين غرق التلميذ يوسف إسلام حجاج، الطالب بالصف الإعدادي والمقيم بمدينة رشيد.

انتشال الجثمان

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان من مياه النيل، وجرى نقله إلى مستشفى رشيد العام تحت تصرف جهات التحقيق.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيدي أبو مندور نيل رشيد غرق تلميذ محافظة البحيرة حوادث الغرق الإنقاذ النهري مستشفى رشيد العام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عيد تحرير سيناء والأضحى.. عدد أيام وموعد الإجازات المقبلة في 2026
أخبار مصر

عيد تحرير سيناء والأضحى.. عدد أيام وموعد الإجازات المقبلة في 2026
طارق نور يعتذر عن رئاسة الشركة المتحدة وتكليف السعدي قائمًا بالأعمال
أخبار مصر

طارق نور يعتذر عن رئاسة الشركة المتحدة وتكليف السعدي قائمًا بالأعمال
بحضور صلاح. ليفربول يحيي الذكرى الـ37 لضحايا هيلزبره
رياضة عربية وعالمية

بحضور صلاح. ليفربول يحيي الذكرى الـ37 لضحايا هيلزبره

"محتوى غير لائق".. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط "بيج ياسمين" بالهرم
حوادث وقضايا

"محتوى غير لائق".. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط "بيج ياسمين" بالهرم

تقارير: البنتاجون يستعد لإرسال آلاف الجنود إلى الشرق الأوسط
شئون عربية و دولية

تقارير: البنتاجون يستعد لإرسال آلاف الجنود إلى الشرق الأوسط

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مفاوضات إيران وأمريكا.. أكسيوس: تقدم نحو التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب
لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟ - تقرير
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9