لقي تلميذ بالصف الإعدادي مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، أثناء السباحة، اليوم الأربعاء، بمنطقة سيدي أبو مندور هربًا من ارتفاع درجات الحرارة.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة رشيد، يفيد بغرق تلميذ في مياه نهر النيل بالقرب من منطقة سيدي أبو مندور الأثرية بدائرة المركز.

على الفور، انتقلت قوات الأمن ورجال المباحث إلى موقع الحادث، كما جرى الدفع بفرق الإنقاذ النهري التابعة للحماية المدنية، وبالفحص تبين غرق التلميذ يوسف إسلام حجاج، الطالب بالصف الإعدادي والمقيم بمدينة رشيد.

انتشال الجثمان

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان من مياه النيل، وجرى نقله إلى مستشفى رشيد العام تحت تصرف جهات التحقيق.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن.