شهد طريق العامرية - الفيوم حادثًا مأساويًا، أسفر عن مصرع شقيقين يدرسان بكلية الطب والصيدلة، إثر تعرضهما لحادث سير مروع، ما تسبب في حالة من الحزن والصدمة بين أهالي القرية.

إخطار أمني وانتقال الأجهزة المعنية

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود أبو بكر، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بمصرع الشقيقين "زياد نبيل رجب" وشقيقه "مازن" في حادث سير بالقرب من قرية الزملوطي.

وعلى الفور، انتقل العقيد معتز اللواج، مفتش مباحث مركز الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة، إلى موقع الحادث لمتابعة الواقعة.

سيارة طائشة تصدم دراجة بخارية

وكشفت التحريات الأولية أن الشقيقين كانا يستقلان دراجة بخارية بطريق الزملوطي – العامرية، قبل أن تعترض طريقهما سيارة مسرعة اصطدمت بهما من الأمام، ما أدى إلى وفاتهما في الحال.

حالة حزن واسعة بين الأهالي

وسادت حالة من الحزن الشديد داخل قرية العامرية عقب انتشار نبأ الحادث، خاصة أن الشقيقين من أبناء القرية المعروفين بحسن السيرة والتفوق الدراسي.

كما نعت نقابة المحامين الشابين، باعتبار أن والدهما يعمل محاميًا.

نقل الجثمانين وبدء التحقيقات

تم نقل جثماني الشقيقين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.