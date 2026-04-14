تخلص شاب من حياته، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، بعد أن قام بإلقاء نفسه في ترعة الإبراهيمية بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، في ظروف غامضة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بقيام شخص بالقاء نفسه من أعلى كوبري ترعة الإبراهيمية بمركز بني مزار، مما أسفر عن غرقه في الحال.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بقوات الإنقاذ لإنتشال الجثة لإنقاذ الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم النفسي للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم، وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.