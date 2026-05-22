كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص تعرضه وآخرين للاختطاف داخل سيارة ميكروباص بالقليوبية.

ملابسات فيديو ادعاء اختطاف ركاب في ميكروباص

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، كما أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص وقائدها سائق مقيم بمحافظة المنوفية.

وبمواجهته، أوضح أنه أثناء سيره لتوصيل الركاب حدثت مشادة كلامية بسبب اعتراض بعضهم على خط السير والسرعة، فقام بالتوقف وتوفير وسيلة نقل أخرى للركاب المتضررين واستكمال توصيل باقي الركاب.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



