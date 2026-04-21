غرق شاب أثناء الاستحمام بترعة الرياح الناصري في البحيرة

كتب : أحمد نصرة

05:55 م 21/04/2026

قوات الإنقاذ النهري - أرشيفية

لقي شاب مصرعه غرقًا، اليوم الثلاثاء، بمركز بدر، بمحافظة البحيرة، بعدما جرفه التيار أثناء الاستحمام في مياه ترعة الرياح الناصري، هروبًا من حرارة الجو، .

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من أهالي مركز بدر، يفيد بغرق شاب في مياه الترعة المشار إليها، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري، برئاسة المقدم هاني مرعي، مدير إدارة قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن البحيرة، إلى موقع الحادث، وبدأت أعمال البحث والتمشيط.

أسفرت الجهود عن انتشال الجثمان، وبالفحص تبين وفاة محمد مختار عبدالباقي ضبش، 16 عام، مقيم منشية راغب، مركز دمنهور، بمحافظة البحيرة.

سبب الحادث

كشفت التحريات أن الشاب لقي مصرعه أثناء محاولته الاستحمام في الترعة، ما أدى إلى غرقه لعدم إجادته السباحة.

جرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

