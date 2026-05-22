تفقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، يرافقهما اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، صباح اليوم الجمعة، مشروع إنشاء استاد النادي المصري الجديد في نفس موقعه القديم بمحافظة بورسعيد.

حجم الأعمال بالمشروع

واطلع وزيرا الرياضة والتخطيط على حجم الأعمال الجارية داخل المشروع، مؤكدين ضرورة سرعة الانتهاء من التنفيذ في أقرب وقت، وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يليق بتاريخ النادي المصري وجماهير بورسعيد.

معايير دولية

ويُقام الاستاد على مساحة 48 ألف متر مربع، ويضم ملعبًا رئيسيًا مجهزًا وفق أحدث المواصفات والمعايير الدولية، إلى جانب شاشتي عرض إلكترونيتين، ومنظومة إضاءة تليفزيونية حديثة، ومظلة معدنية أعلى المقصورة الرئيسية.

كما جرى استخدام نظام “النجيلة الهايبرد” داخل الملعب الرئيسي، والذي يجمع بين العشب الطبيعي والصناعي، بما يضمن أعلى مستويات الجودة الفنية.

ويتضمن المشروع غرف خلع الملابس، وقاعات إعلامية، وخدمات متطورة للجماهير، بالإضافة إلى فندق لإقامة اللاعبين، وأنظمة متكاملة للحريق والصوتيات والتكييف، لتوفير بيئة رياضية متكاملة.

تركيب الكراسي

ومن جانبه، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، الانتهاء من تركيب كراسي المدرجات بمختلف الدرجات، مع استمرار أعمال تغطية المظلة واستكمال المرافق الداخلية وخزانات المياه، بالإضافة إلى تجهيز غرف الكهرباء وربطها بالمرافق العامة.

وأشار المحافظ إلى أن إعادة إنشاء استاد النادي المصري في نفس موقعه القديم يمثل مشروعًا حيويًا يحمل قيمة كبيرة لجماهير النادي المصري، مؤكدًا أنه صرح رياضي يعكس تاريخ وهوية بورسعيد، ويدعم قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة.