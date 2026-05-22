أكد الدكتور سعيد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الأجهزة التنفيذية بالمركز تواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة على المنشآت الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، للتصدي لكافة صور الغش الغذائي والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشيرًا إلى تنفيذ حملة موسعة بقرية بني أحمد الغربية لمتابعة معامل ومصانع إنتاج الألبان والجبن.

ضبط مخالفات صحية

وأوضح رئيس مدينة المنيا، أن الحملة كشفت وجود 4 معامل ألبان بالإضافة إلى مصنع لتصنيع الألبان والجبن، وتبين وجود معدات وكميات من الألبان غير الصالحة للاستخدام الآدمي، فضلًا عن انتشار الحشرات والشوائب داخل أماكن التصنيع، بما يمثل مخالفة واضحة للاشتراطات الصحية والبيئية المعمول بها.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من ضبط كميات كبيرة من الألبان الفاسدة والمضاف لها مادة الفورمالين السامة.

التحفظ على ألبان فاسدة ومواد كيميائية محظورة

وأشار الدكتور سعيد محمد، إلى أن الحملة أسفرت عن التحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع، وضبط 10 براميل زرقاء اللون مملوءة بألبان فاسدة، سعة كل برميل نحو 200 لتر، بالإضافة إلى 4 جراكن تحتوي على مادة «بيروكسيد الهيدروجين» بإجمالي نحو 90 لترًا، إلى جانب ضبط مادة كيميائية مجهولة داخل جركن زيت، وأوصت اللجنة المختصة بإعدامها وفق الاشتراطات البيئية والصحية.

تحرير محاضر للمخالفين

وأضاف رئيس مركز ومدينة المنيا، أن اللجنة المختصة اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، فيما قامت الوحدة المحلية بتحرير 4 محاضر لكل منشأة مخالفة، تضمنت إدارة نشاط بدون ترخيص، وعدم وجود موافقة بيئية، وعدم وجود سجل بيئي، فضلًا عن مخالفة الاشتراطات البيئية المقررة.

استمرار الحملات المفاجئة لحماية المواطنين

وشدد الدكتور سعيد محمد، على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لرصد أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي منشأة مخالفة أو متلاعبة بالمواد الغذائية، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.