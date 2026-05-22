اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية اللازمة حيال 12 عنصرًا جنائيًا. كشفت التحريات تورط المتهمين في غسل مبالغ مالية ضخمة ناتجة عن نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على نطاق واسع لجمع ثروات غير مشروعة.

رصدت أجهزة المتابعة والرقابة محاولات المتهمين لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، عمد الجناة إلى إظهار ثرواتهم وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس أنشطة تجارية متنوعة، وشراء مساحات شاسعة من الأراضي والعقارات بمختلف المحافظات لتمويه الجهات الرقابية والأمنية عن نشاطهم الأصلي.

شركات وعقارات وهمية لشرعنة أموال المخدرات

قدّرت المأموريات الأمنية القيمة المالية لأفعال الغسل التي نفذها المتهمون الـ 12 بنحو 300 مليون جنيه تقريبًا. واصلت وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية لتجفيف منابع تمويلهم، حيث جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات لضمان تطبيق القانون بكل حزم.

