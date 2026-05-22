أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم.. ارتفاع البلطي

كتب : آية محمد

01:05 م 22/05/2026

أسعار الأسماك

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والكابوريا، وقشر البياض، خلال تعاملات اليوم الجمعة 22-5-2026، مقارنة بأسعار أمس حسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك الطازجة

سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 74 و80 جنيهًا، يزيادة جنيهين، بينما تراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 80 و140 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

أما كيلو السبيط والكاليماري تراوح بين 250 و450 جنيهًا، وسجل كيلو الكابوريا بين 50 و220 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 200 و400 جنيه.

سجل سعر كيلو قشر بياض بين 200 و320 جنيه، بزيادة 20 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو سمك موسى بين 250 و450 جنيهًا، بينما تراوح كيلو البربون بين 170 و270 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا، وسجل كيلو البوري بين 140 جنيه و200 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو السردين بين 30 و170 جنيهًا.

أسعار أسماك أخرى

تراوح سعر كيلو الوقار بين 150 و350 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الدنيس بين 275 و475 جنيهًا.

الأسماك المجمدة

تراوح سعر كيلو البربون المجمد بين 30 و60 جنيهًا، وسجل كيلو الجمبري المجمد بين 175 و525 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الماكريل المجمد بين 150 و250 جنيهًا.

