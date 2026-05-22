كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام شخص بالتعدي بالضرب على سيدة داخل مسكنها بمحافظة البحيرة.

وتبين من الفحص أنه بتاريخ 18 من الشهر الجاري، ورد بلاغ إلى مركز شرطة شبراخيت من ربة منزل ونجلة شقيقتها، أفادتا فيه بتضررهما من طليق شقيقة الأولى، والذي ظهر بمقطع الفيديو، بعد قيامه بالتعدي عليهما بالسب والضرب باستخدام عصا خشبية أثناء تواجدهما داخل منزل الأولى.

كما أشارت البلاغات إلى أن المتهم حاول اصطحاب نجلته وأشقائها، الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و10 سنوات، مستغلًا غياب طليقته الحاضنة لهم، وذلك على خلفية خلافات عائلية نشبت بين الطرفين.

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وهو عامل مقيم بدائرة المركز، وعُثر بحوزته على العصا المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة كما وردت في التحريات، مبررًا ذلك بوجود خلافات أسرية بينه وبين الطرف الآخر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهم إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.