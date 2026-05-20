تخصيص 11 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى في بورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

11:34 ص 20/05/2026

ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى

خصصت مديرية أوقاف بورسعيد، اليوم الأربعاء، 11 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمختلف أحياء المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية، لاستقبال المصلين وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الشعائر.

ساحات الشرق وبورفؤاد


وشملت الساحات المخصصة لصلاة العيد بنطاق حي الشرق ومدينة بورفؤاد: ساحة المعمورة بشارع عاطف السادات، وساحة السلام بشارع عاطف السادات، وساحة بورفؤاد الكبير بمدينة بورفؤاد، بالإضافة إلى ساحة الشبان المسلمين أمام حديقة سعد زغلول.

ساحات الضواحي والمناخ


كما تضمنت الساحات المخصصة بنطاق حي الضواحي والمناخ: ساحة السيدة زينب بمنطقة بنك الإسكان، وساحة التوحيد بمنطقة 6 أكتوبر، وساحة الرزاق بشارع عمر بن عبد العزيز، وساحة الحرمين بمنطقة التصنيع، وساحة الشيخ زايد بالحي الإماراتي، وساحة الحسين بالمنطقة السابعة، إلى جانب ساحة حمدي تمام بمنطقة طرح البحر.

رفع درجة الاستعداد


ومن جانبه، شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على رفع درجة الاستعداد القصوى بمحيط الساحات المخصصة للصلاة، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتوفير السيولة المرورية، لضمان راحة المواطنين وخروج صلاة العيد بصورة حضارية ومنظمة.

تنسيق بين الجهات التنفيذية


وأكد المحافظ على استمرار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الأوقاف، لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمواطنين بمحيط الساحات، وتحقيق أعلى درجات التنظيم والانضباط خلال أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

