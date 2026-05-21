أصيبت السيدة راندا أحمد أبو سليمة، بإصابات خطيرة، إثر اصطدام دراجة بخارية تسير بسرعة جنونية بها في شارع الثلاثيني نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد، بينما فر قائد الدراجة من موقع الحادث عقب الواقعة.

نزيف بالمخ وكسور متعددة

وأكد الدكتور يوسف أسامة، طبيب أسنان ونجل المصابة، أن الحادث وقع يوم السبت الماضي، موضحًا أن والدته تعرضت لاصطدام مباشر من دراجة بخارية بيضاء اللون كانت تسير بسرعة كبيرة، قبل أن يفر قائدها هاربًا، لافتًا أنه تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 1599 جنح الشرق بقسم شرطة الشرق بتاريخ 17 مايو 2026 عقب منتصف الليل، إلى جانب إعداد تقرير طبي مفصل بالحالة.

وأشار إلى أن والدته تعاني من نزيف بالمخ، وكسر بعظام الوجنة الأمامية، وكسر بعظام أسفل العين، وكسور متعددة بعظام الوجه والأنف، بالإضافة إلى كسر بمعصم اليد اليمنى، مؤكدًا أنها ما زالت تتلقى العلاج داخل قسم العناية المركزة بمستشفى السلام.

مطالب بسرعة ضبط المتهم



وأبدى نجل المصابة تعجبه من عدم ضبط المتهم حتى الآن رغم مرور أكثر من خمسة أيام على الواقعة، مطالبًا بسرعة التوصل إلى قائد الدراجة البخارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وقال: "أطالب وزارة الداخلية بسرعة ضبط المتهم لحفظ حق والدتي وعدم تعريض حياة مواطنين آخرين للخطر بسبب القيادة المتهورة"، مشيرًا إلى أن الواقعة موثقة بمقطع فيديو متداول.





