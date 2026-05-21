إعلان

دراجة بخارية تدهس سيدة فى بورسعيد.. ونجل الضحية: "حق أمي فين؟" -فيديو

كتب : طارق الرفاعي

01:42 م 21/05/2026

دراجة بخارية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيبت السيدة راندا أحمد أبو سليمة، بإصابات خطيرة، إثر اصطدام دراجة بخارية تسير بسرعة جنونية بها في شارع الثلاثيني نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد، بينما فر قائد الدراجة من موقع الحادث عقب الواقعة.

نزيف بالمخ وكسور متعددة

وأكد الدكتور يوسف أسامة، طبيب أسنان ونجل المصابة، أن الحادث وقع يوم السبت الماضي، موضحًا أن والدته تعرضت لاصطدام مباشر من دراجة بخارية بيضاء اللون كانت تسير بسرعة كبيرة، قبل أن يفر قائدها هاربًا، لافتًا أنه تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 1599 جنح الشرق بقسم شرطة الشرق بتاريخ 17 مايو 2026 عقب منتصف الليل، إلى جانب إعداد تقرير طبي مفصل بالحالة.

وأشار إلى أن والدته تعاني من نزيف بالمخ، وكسر بعظام الوجنة الأمامية، وكسر بعظام أسفل العين، وكسور متعددة بعظام الوجه والأنف، بالإضافة إلى كسر بمعصم اليد اليمنى، مؤكدًا أنها ما زالت تتلقى العلاج داخل قسم العناية المركزة بمستشفى السلام.

مطالب بسرعة ضبط المتهم


وأبدى نجل المصابة تعجبه من عدم ضبط المتهم حتى الآن رغم مرور أكثر من خمسة أيام على الواقعة، مطالبًا بسرعة التوصل إلى قائد الدراجة البخارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وقال: "أطالب وزارة الداخلية بسرعة ضبط المتهم لحفظ حق والدتي وعدم تعريض حياة مواطنين آخرين للخطر بسبب القيادة المتهورة"، مشيرًا إلى أن الواقعة موثقة بمقطع فيديو متداول.



لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بورسعيد حادث بورسعيد دراجة بخارية إصابات خطيرة وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ممدوح عباس يكشف تفاصيل استضافة محمد شحاتة: "روح أبوه ارتاحت"
رياضة محلية

ممدوح عباس يكشف تفاصيل استضافة محمد شحاتة: "روح أبوه ارتاحت"
"سي إن إن": إيران تُعيد بناء قدراتها العسكرية.. والضربات الأمريكية الإسرائيلية
شئون عربية و دولية

"سي إن إن": إيران تُعيد بناء قدراتها العسكرية.. والضربات الأمريكية الإسرائيلية
ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال على هامش مهرجان "كان"
زووم

ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال على هامش مهرجان "كان"
واجه مصير الزمالك.. النصر السعودي على بعد خطوة من لقب الدوري
رياضة عربية وعالمية

واجه مصير الزمالك.. النصر السعودي على بعد خطوة من لقب الدوري
"الداخلية" تكشف تفاصيل فيديو آية شعيب ومُدرس الشرقية
حوادث وقضايا

"الداخلية" تكشف تفاصيل فيديو آية شعيب ومُدرس الشرقية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

جولدمان ساكس يخالف التوقعات: المركزي المصري سيرفع سعر الفائدة 1% اليوم
احذر استخدامه.. هيئة الدواء تحذر من تشغيلة مجهولة المصدر لكريم شهير