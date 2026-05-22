أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة تنفيذ تحويلات مرورية مؤقتة، ضمن أعمال استكمال صيانة فواصل التمدد أعلى كوبري 6 أكتوبر، وذلك في الاتجاهين، خلال الفترة من الساعة 12:30 صباح الجمعة 29 مايو 2026 وحتى الساعة 11:55 مساء السبت 30 مايو 2026، بإجمالي مدة 36 ساعة.

تحويلات مرورية باتجاه الجيزة ومسارات بديلة

وأوضحت الإدارة أن الحركة المرورية القادمة من مناطق الجيزة سيتم إعادة توجيهها بعدد من المسارات البديلة، حيث يتم تحويل المركبات القادمة من مطلع امتداد رمسيس ومطلع النصر في اتجاه منزل ممدوح سالم عبر شارع امتداد رمسيس، ثم كوبري العباسية، مرورًا بمحور لطفي السيد وصولًا إلى مطلع باغوث، مع الإبقاء على حركة المركبات من مطالع كوبري 6 أكتوبر القادمة من محور امتداد رمسيس ومحور النصر.

كما يشمل الغلق الكلي مطلع كوبري 6 أكتوبر من محور العروبة، حيث يتم تحويل المركبات إلى المسطح ثم ميدان العباسية فمحور لطفي السيد، إلى جانب غلق مطلع الكوبري من مناطق غمرة، على أن تستكمل المركبات طريقها عبر شارع بورسعيد.

وفي الاتجاه المقابل، القادم من مناطق الجيزة، يتم تحويل حركة السيارات إلى منزل غمرة ثم شارع رمسيس، بما يضمن استمرار السيولة المرورية في المنطقة خلال فترة الأعمال.

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة الدفع بالخدمات المرورية اللازمة في محيط الأعمال، مع التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع العلامات والمساعدات الفنية والإرشادية، لضمان أمن وسلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية.

