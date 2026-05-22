تحولت مشادة بين عدد من الأشخاص داخل قرية عمروس التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، إلى واقعة إطلاق نار، بعدما نشب خلاف على أولوية المرور، ما أسفر عن إصابة شخصين بطلقات نارية.

خلاف مروري يتحول لمشاجرة

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء، بوصول مصابين بطلقات نارية إلى المستشفى المركزي، وسط حالة من التوتر بين الأهالي عقب الواقعة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، حيث كشفت التحريات الأولية أن مشادة كلامية اندلعت بسبب أولوية المرور داخل القرية، قبل أن تتطور إلى إطلاق أعيرة نارية.

إصابات بطلقات نارية

وتبين إصابة أحد الأشخاص بطلق ناري في الفخذ، بينما أصيب الآخر بطلق ناري في الذراع، وجرى تقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة لهما داخل المستشفى.

ضبط المتهمين والسلاح

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط المتهمين المتورطين في الواقعة، كما تحفظت على السلاح المستخدم في إطلاق النار، واقتادت المتهمين إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التحقيقات مستمرة

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وتواصل النيابة العامة الاستماع لأقوال المصابين والشهود، لكشف تفاصيل الحادث وملابساته بالكامل.