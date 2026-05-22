إعلان

إصابة شخصين.. خلاف على الطريق ينتهي برصاص ودماء في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

12:46 م 22/05/2026

إسعاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحولت مشادة بين عدد من الأشخاص داخل قرية عمروس التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، إلى واقعة إطلاق نار، بعدما نشب خلاف على أولوية المرور، ما أسفر عن إصابة شخصين بطلقات نارية.

خلاف مروري يتحول لمشاجرة

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء، بوصول مصابين بطلقات نارية إلى المستشفى المركزي، وسط حالة من التوتر بين الأهالي عقب الواقعة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، حيث كشفت التحريات الأولية أن مشادة كلامية اندلعت بسبب أولوية المرور داخل القرية، قبل أن تتطور إلى إطلاق أعيرة نارية.

إصابات بطلقات نارية

وتبين إصابة أحد الأشخاص بطلق ناري في الفخذ، بينما أصيب الآخر بطلق ناري في الذراع، وجرى تقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة لهما داخل المستشفى.

ضبط المتهمين والسلاح

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط المتهمين المتورطين في الواقعة، كما تحفظت على السلاح المستخدم في إطلاق النار، واقتادت المتهمين إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التحقيقات مستمرة

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وتواصل النيابة العامة الاستماع لأقوال المصابين والشهود، لكشف تفاصيل الحادث وملابساته بالكامل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة النيابة العامة المنوفية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد زيارة ترامب.. هل ستُكثف الصين جهودها الدبلوماسية لإعادة فتح مضيق هرمز؟
شئون عربية و دولية

بعد زيارة ترامب.. هل ستُكثف الصين جهودها الدبلوماسية لإعادة فتح مضيق هرمز؟
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات الجمعة
هل يرحل معتمد جمال عن الزمالك بعد الفوز بالدوري؟
رياضة محلية

هل يرحل معتمد جمال عن الزمالك بعد الفوز بالدوري؟
كيلو اللحمة كان بجنيه ونص.. مجلة الأهلي تسخر من تتويج الزمالك بالدوري
رياضة محلية

كيلو اللحمة كان بجنيه ونص.. مجلة الأهلي تسخر من تتويج الزمالك بالدوري
تفاصيل واقعة ميكروباص القليوبية.. خلاف بسيط يثير الجدل
حوادث وقضايا

تفاصيل واقعة ميكروباص القليوبية.. خلاف بسيط يثير الجدل

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

ألوموت.. سلاح إسرائيل الجديد الذي سنتقله إلى ميادين الشرق الأوسط
تسرب غاز الكلور بالإسماعيلية.. القصة الكاملة من لحظة الكسر المفاجئ إلى صفر إصابات -فيديو وصور