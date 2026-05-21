ضبط 3 جزارين بكفر الشيخ لحيازتهم لحوم مذبوحة خارج المجازر

كتب : إسلام عمار

09:59 م 21/05/2026

سامح شبل وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ

شنت إدارة تموين مركز كفر الشيخ، اليوم الخميس، حملات تموينية مكثفة على المخابز البلدية ومحال الجزارة بعدد من قرى المركز، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين المتعلقة بتوافر السلع وجودة الخدمات المقدمة.

توجيهات بتشديد الرقابة التموينية

وجاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات سامح شبل، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والدكتور خالد البوهي، وكيل المديرية، بشأن تكثيف الرقابة التموينية والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين وضبط الأسواق.

ضبط 3 جزارين لذبح لحوم خارج المجازر

وأسفرت الحملات عن تحرير المحاضر أرقام 6119 و6120 و6121 لسنة 2026 ضد 3 جزارين، بعد ضبط كميات من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، بلغت 10 كيلوجرامات في المحضر الأول، و20 كيلوجرامًا في كل من المحضرين الآخرين.

مخالفات في المخابز البلدية

كما تمكنت الحملة من تحرير 3 محاضر نقص وزن، بالإضافة إلى محضر نظافة بأحد المخابز بقرية القرضا، مع استمرار المرور والمتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

استمرار الحملات الرقابية

وأكد سامح شبل، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، استمرار الحملات التموينية والرقابية في جميع مراكز المحافظة، مع التواجد الميداني والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين لضبط الأسواق وضمان الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية.

