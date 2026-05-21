أُقيم في قرية الطيبة بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية معرض "أيادي مصر"، بمشاركة عارضين من دار "اقرأ" من ذوي الهمم، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالقرية.

دعم وتمكين ذوي الهمم

وأكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، توفير كافة أوجه الدعم للمواطنين، وإتاحة الفرصة للتعرف على المنتجات المحلية التي صنعتها أيادٍ مصرية، مشيدًا بمشاركة أصحاب الحرف اليدوية في المعرض.

دعم الصناعات الصغيرة والحرف التراثية

وأوضح المحافظ أن المعرض يهدف إلى تسويق المنتجات المحلية ودعم الصناعات الصغيرة، وفتح آفاق جديدة أمام أصحاب الحرف، إلى جانب الحفاظ على التراث المصري الأصيل وترويج منتجات ذوي الهمم.

دعم مستمر لمعارض «أيادي مصر»

وأكد المحافظ دعمه الكامل لوحدة «أيادي مصر» في تنظيم المعارض والمشاركة في الفعاليات المختلفة، بما يسهم في إبراز جهودها وتمثيل الدقهلية في مختلف المعارض على مستوى الجمهورية.

منتجات متنوعة تعكس الإبداع

وتضمن المعرض مجموعة من المنتجات اليدوية شملت أعمالًا خشبية، وخُرز، ولوحات فنية، وفن البوهيميان، وإكسسوارات، وأوانٍ فخارية، ومنتجات الكونكريت والريزن، وإكسسوارات عرائس، ومنتجات العطور والروائح.