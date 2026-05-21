أصدر عمرو الغريب، محافظ المنوفية، اليوم الخميس، حركة تنقلات موسعة لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، في إطار خطة لتطوير الأداء الإداري ودعم القيادات الجديدة، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تصعيد قيادات جديدة بالمراكز والمدن

وشملت الحركة تصعيد عدد من القيادات، من بينهم شريف عبد الهادي حسن نائبًا لرئيس مركز ومدينة شبين الكوم، ويوسف مصطفى الصياد نائبًا لشئون التقنين والتصالح بالمركز ذاته، وميرفت أمين طاحون نائبًا لرئيس مركز ومدينة أشمون للتقنين والتصالح.

كما تضمنت الحركة تصعيد كل من محمد توفيق شديد، وعبد الستار فتحي محمد بدر بمركز ومدينة تلا، وضياء أحمد عبد الحافظ نائبًا لرئيس مركز ومدينة السادات، ولبنى الجزار مساعدًا لرئيس المركز ذاته.

تغييرات وتكليفات بالأحياء والمدن

وشملت القرارات تكليف عدد من القيادات، من بينهم محمد حمدي الجندي نائبًا لرئيس مدينة سرس الليان، ومحمد السيد عبد المنعم نائبًا لرئيس حي شرق شبين الكوم، وأحمد أبو الفتوح إبراهيم، ورضا إبراهيم عبد الجواد نائبي رئيس حي غرب شبين الكوم.

كما تضمنت الحركة نقل وتكليف عدد من النواب بين مراكز ومدن المحافظة، من بينهم إيهاب محمد تعلب بمركز ومدينة الشهداء، ومصطفى فتحي صعوان ببركة السبع، وباسم صلاح بيومي الجزار بمركز ومدينة الباجور.

عودة قيادات إلى جهات عملهم

وشهدت الحركة عودة عدد من القيادات إلى جهات عملهم الأصلية، من بينهم ممدوح عبد الباقي، وسهام الخياط، ومحمد عثمان نجم، ونادر أبو عامر، وموسى محمود موسى، والسادات حلمي عبد المجيد، وياسر محمد عبد الحميد، مع نقل حاتم طه الحنفي إلى الإدارة العامة لشئون الإنتاج بالمحافظة.

المحافظ: تجديد الدماء لتحسين الخدمات

وأكد محافظ المنوفية أن الحركة تأتي في إطار تطوير الجهاز الإداري وتجديد الدماء والدفع بالقيادات الشابة في مواقع العمل التنفيذي، بما يسهم في سرعة إنجاز المهام ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.