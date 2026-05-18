كشف مصدر طبي بـمستشفى شرم الشيخ الدولي، أن الإجراءات الأمنية والتحقيقات القانونية وراء تأخر دفن الفنان الراحل محمد حسين الجندي، بعدما توفي داخل سيارته الخاصة بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن جهات التحقيق قررت تشريح الجثمان للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، خاصة أن الوفاة حدثت داخل السيارة، مشيرًا إلى أنه جرى إرسال عينات التشريح إلى محافظة الإسماعيلية لتحليلها، قبل وصول النتائج اليوم إلى جهات التحقيق تمهيدًا لاستخراج تصاريح الدفن وتسليم الجثمان لذويه.

دفن الفنان مساء اليوم

وأكد المصدر أنه من المقرر دفن جثمان الفنان الراحل مساء اليوم، عقب الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية، بمقابر منطقة نبق بمدينة شرم الشيخ.

زوجته: أوصى بالدفن بجوار والده

ومن جانبها، قالت زوجة الفنان الراحل إن زوجها كان قد أوصى قبل وفاته بدفنه بمدينة شرم الشيخ بجوار والده، مؤكدة أن خبر رحيله شكل صدمة كبيرة لأسرته ومحبيه، خاصة أنه لم يكن يعاني من أي أمراض.

الحزن يخيم على قصر ثقافة شرم الشيخ

وفي السياق ذاته، قالت أميمة إسماعيل، مدير قصر ثقافة شرم الشيخ، إن الفنان الراحل كان محبوبًا بين جميع العاملين بالقصر، وشارك في إخراج وتمثيل عدد من المسرحيات التي عرضت على مسرح القصر، مشيدة بتعاونه الدائم مع الجميع.

وأكدت أن حالة من الحزن خيمت على العاملين بقصر الثقافة عقب وفاته، مشيرة إلى أن شرم الشيخ فقدت فنانًا موهوبًا وإنسانًا خلوقًا.

وكان الفنان الراحل قد تعرض خلال الأيام الأخيرة لإجهاد شديد وضغط عمل متواصل، قبل أن تؤكد الفحوصات الطبية أن الوفاة طبيعية نتيجة إصابته بسكتة قلبية مفاجئة بعد 3 أيام من العمل المتواصل دون راحة كافية.

ويعد الفنان الراحل من أبناء محافظة الجيزة، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الكونسرفتوار، وكان عضوًا بنقابة المهن التمثيلية، ومن أبرز أدواره تجسيد شخصية الرئيس الراحل أنور السادات في فيلم الكنز.

اقرأ أيضا:

ضحية الإجهاد.. زوجة الفنان محمد الجندي تكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاته