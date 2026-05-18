أصيب 18 عاملًا بأحد الفنادق السياحية بمدينة شرم الشيخ، إثر انقلاب أتوبيس الوردية الذي كان يقلهم خلال عودتهم من العمل بمنطقة نبق السياحية.

بلاغ وتحرك عاجل للإسعاف

تلقى اللواء محمد كامل العناني، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من مرفق الإسعاف يفيد بانقلاب أتوبيس نقل ركاب تابع لأحد الفنادق الكبرى بمنطقة نبق، كان يقل عددًا من العاملين، ما أسفر عن وقوع إصابات متعددة.

نقل المصابين إلى المستشفى

وعلى الفور، دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل 18 مصابًا إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج اللازم.

حالات حرجة داخل العناية المركزة

وأفادت المصادر الطبية بأن 5 حالات تم حجزها داخل العناية المركزة لخطورة حالتها، فيما يخضع 13 مصابًا للفحوصات والإسعافات الأولية، وتراوحت الإصابات بين كسور وجروح وسحجات، دون تسجيل حالات وفاة.

إجراءات وتحقيقات عاجلة

تم إخطار الجهات الأمنية وفتح محضر بالواقعة، كما كلفت جهات التحقيق إدارة البحث الجنائي بعمل التحريات اللازمة، وانتداب لجنة من المرور للوقوف على أسباب الحادث.