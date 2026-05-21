ترامب: إذا سيطر الديمقراطيون على الكونجرس ستنتهي أمريكا

كتب : وكالات

08:37 م 21/05/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "إذا سيطر الديمقراطيون على الكونجرس والبلاد، أعتقد أن هذا البلد سيكون قد انتهى".

وأضاف خلال تصريحات في البيت الأبيض الخميس: "سوف يلغون قاعدة التعطيل (Filibuster) فورًا. على الجمهوريين أن يفعلوا ذلك! سيقومون بإلغاء الفيلبستر. سيكون لديك واشنطن العاصمة وبورتوريكو كولايات، وهذا سيكون كارثة، ما يعني أربعة مقاعد في مجلس الشيوخ!".

وتابع الرئيس الأمريكي: "لديهم سياسات سيئة. إنهم يغشون في الانتخابات. ويتم انتخابهم عبر التزوير".

وأشار ترامب: "أعداد هائلة من أصوات المجمع الانتخابي… يريدون رفع عدد قضاة المحكمة العليا إلى 21 قاضيًا. يتحدثون عن 13، لكنهم يريدون 21 قاضيًا في المحكمة العليا. إذا وصلوا إلى السلطة، أعتقد أن هذا البلد قد ينتهي!"

وختم بدعوة: "أقرّوا قانون إنقاذ أمريكا (Save America Act) وامنعوا حدوث ذلك".

ماهو نظام الفيلبستر؟

الفيلبستر (Filibuster) أو "المماطلة البرلمانية" هو تكتيك سياسي يُستخدم في مجلس الشيوخ الأمريكي من قبل الأقلية بهدف تعطيل أو منع التصويت على مشروع قانون، وذلك عبر إطالة النقاشات وإلقاء خطابات مطوّلة أو استخدام إجراءات برلمانية معقدة لإبطاء سير الجلسات.

ولا يوجد حد زمني محدد للنقاش داخل مجلس الشيوخ، لكن إنهاء المماطلة يتطلب ما يُعرف بـ"الإغلاق" (Cloture)، وهو إجراء يحتاج إلى أغلبية خاصة تبلغ 60 صوتًا من أصل 100. ونظرًا لصعوبة تحقيق هذا العدد، أصبح تمرير العديد من التشريعات الكبرى عمليًا يتطلب دعم أغلبية معززة بدلًا من الأغلبية البسيطة.

أيمن بهجت قمر يكشف الأغنية الدعائية لفيلم "الكراش" استعدادا لعرضه بالسينمات
