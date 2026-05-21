سادت حالة من الصدمة والدهشة بين أهالي حي ميت خاقان بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عقب العثور على جثمان سيدة مسنة مقتولة داخل محل سكنها المتواضع "عشة"، وسط تكثيف أمني لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجاني.

العثور على الجثمان داخل العشة

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل العشة التي تقيم بها بمنطقة ميت خاقان.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث إلى موقع البلاغ، حيث كشفت المعاينة الأولية وجود آثار اعتداء وضرب بآلة حادة على رأس الضحية، ما رجح وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.

نقل الجثمان وبدء التحقيقات

ونقلت سيارة الإسعاف الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق والطب الشرعي، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية وبيان سبب الوفاة بشكل دقيق.

تكثيف أمني لكشف الجاني

وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها لفحص ملابسات الحادث، وسماع أقوال الأهالي وشهود العيان، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المنطقة، في محاولة للتوصل إلى مرتكب الواقعة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالحادث، بينما باشرت النيابة العامة التحقيقات.