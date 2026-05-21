مصرع شاب وإصابة 23 من العمالة اليومية بالمنوفية.. ننشر الأسماء

شهد الطريق الأخضر بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع شاب وإصابة 23 آخرين من العمالة اليومية بكدمات وجروح متفرقة، وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع حادث على الطريق الأخضر ووجود عدد كبير من المصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين مصرع محروس محمد كرم، 18 عامًا، بينما أصيب 23 آخرون بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات وجروح قطعية بالرأس، وجرى نقلهم إلى مستشفى السادات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما أودعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

أسماء المصابين

وجاءت أسماء المصابين كالتالي:

ملك عماد عبد الحليم، 14 عامًا.

محمد نبيل عزت، 16 عامًا.

رحمة أشرف جمال، 13 عامًا.

هنا صبري علي، 17 عامًا.

بسمة نافع محمد، 15 عامًا.

محمد إسلام إبراهيم، 16 عامًا.

هالة صابر رشوان، 13 عامًا.

حنين عماد حامد، 13 عامًا.

هاجر عماد حامد، 16 عامًا.

منة السيد صالح، 15 عامًا.

جودي محمد جمعة، 13 عامًا.

صباح نافع محمد، 15 عامًا.

ملك محمد عبده، 14 عامًا.

إيمان محمد راشد، 16 عامًا.

رحمة محمد جمعة، 17 عامًا.

شيرين عبد القادر حامد، 15 عامًا.

عبير رجب خليفة، 40 عامًا.

أميرة عبد المنعم محمد، 28 عامًا.

منة شعبان عطية، 18 عامًا.

حبيبة علي رمضان، 14 عامًا.

ولاء محمد مصطفى، 16 عامًا.

وفاء فتحي عبد الله، 18 عامًا.

تقى زين محمد، 18 عامًا.

التحقيق في ملابسات الحادث

وكشفت المعاينة الأولية، أن المصابين كانوا في طريقهم إلى العمل وقت وقوع الحادث، فيما بدأت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابساته وأسبابه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.