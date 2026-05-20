72 مشروعًا تنمويًا.. تحركات مكثفة لمحافظ بورسعيد خلال 24 ساعة

كتب : طارق الرفاعي

07:00 ص 20/05/2026

اللواء إبراهيم أبو ليمون - محافظ بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد، خلال الـ24 ساعة الماضية، تحركات مكثفة بقيادة اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجارية، إلى جانب تكثيف الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

متابعة 72 مشروعًا تنمويًا

عقد محافظ بورسعيد اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية والسياحية الجاري تنفيذها بمختلف قطاعات المحافظة، في إطار خطة التنمية العمرانية الشاملة، مستعرضًا معدلات تنفيذ أكثر من 72 مشروعًا تشمل تطوير الطرق والبنية التحتية والأسواق والمرافق العامة، إلى جانب المشروعات السياحية والتعليمية والخدمية.

توجيهات بسرعة الإنجاز

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة تسريع وتيرة العمل وزيادة معدلات الإنجاز، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة ومعايير الجودة في التنفيذ، موجهًا بعقد اجتماعات دورية وإعداد تقارير متابعة دقيقة لرصد نسب التنفيذ والتعامل الفوري مع أي معوقات، مؤكدًا استمرار التوسع في المشروعات التنموية لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

دعم الاستثمار الصناعي

واستقبل محافظ بورسعيد مسؤولي مصنع GNT لبحث خطط التوسعات المستقبلية وزيادة الطاقة الإنتاجية وفرص العمل، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار داخل المحافظة.

استعدادات مكثفة للعيد

وتابع المحافظ جهود الأحياء ومدينة بورفؤاد لتطوير المحاور المرورية والميادين التاريخية، ورفع الإشغالات، وضبط الأغذية الفاسدة، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة والتجميل ومكافحة الحشرات، حيث رفعت الأجهزة التنفيذية والخدمية درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لضمان توفير الخدمات للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

