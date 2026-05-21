تمكنت مديرية التموين بمحافظة بني سويف من ضبط مصنع بناحية مركز الواسطى، يقوم بتعبئة زيت طعام مجهول المصدر داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية مختلفة، وذلك بغرض الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية وطرح المنتجات بالأسواق للبيع للمواطنين بالمخالفة للقانون.

وأكدت المديرية أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار الحملات الرقابية المستمرة على الأسواق والمنشآت الغذائية.

استمرار الحملات التموينية بالمراكز

وأوضح محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، أن الحملات التموينية مستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، بهدف ضبط الأسواق والتأكد من سلامة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتكليفات عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق

وشددت مديرية التموين على استمرار الحملات الرقابية اليومية لضبط المخالفات التموينية ومواجهة محاولات الغش التجاري، خاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية والزيوت مجهولة المصدر، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول منتجات مطابقة للمواصفات إلى الأسواق.