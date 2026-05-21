إعلان

يغش العلامات التجارية.. ضبط مصنع يعبئ زيت طعام مجهول المصدر في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

03:00 ص 21/05/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ضبط مصنع (2)
  • عرض 4 صورة
    ضبط مصنع (4)
  • عرض 4 صورة
    ضبط مصنع (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت مديرية التموين بمحافظة بني سويف من ضبط مصنع بناحية مركز الواسطى، يقوم بتعبئة زيت طعام مجهول المصدر داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية مختلفة، وذلك بغرض الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية وطرح المنتجات بالأسواق للبيع للمواطنين بالمخالفة للقانون.

وأكدت المديرية أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار الحملات الرقابية المستمرة على الأسواق والمنشآت الغذائية.

استمرار الحملات التموينية بالمراكز

وأوضح محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، أن الحملات التموينية مستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، بهدف ضبط الأسواق والتأكد من سلامة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتكليفات عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق

وشددت مديرية التموين على استمرار الحملات الرقابية اليومية لضبط المخالفات التموينية ومواجهة محاولات الغش التجاري، خاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية والزيوت مجهولة المصدر، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول منتجات مطابقة للمواصفات إلى الأسواق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التموين بني سويف زيت طعام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تحذير الصحة العالمية.. ما هي طرق انتقال عدوى فيروس إيبولا؟
شئون عربية و دولية

بعد تحذير الصحة العالمية.. ما هي طرق انتقال عدوى فيروس إيبولا؟
حقيقة خفض حصة الأسمدة للمزارعين خلال الموسم الصيفي - مصدر بالزراعة يوضح
أخبار مصر

حقيقة خفض حصة الأسمدة للمزارعين خلال الموسم الصيفي - مصدر بالزراعة يوضح
اليوم بدء تشغيل القطارات الإضافية لعيد الأضحى 2026 - مواعيد الرحلات
أخبار مصر

اليوم بدء تشغيل القطارات الإضافية لعيد الأضحى 2026 - مواعيد الرحلات

هل حذفت أصالة نصري صورها مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن؟
زووم

هل حذفت أصالة نصري صورها مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن؟

"فستان جريء وشفاف".. مصممة أزياء تعلق على إطلالة هيفاء وهبي
الموضة

"فستان جريء وشفاف".. مصممة أزياء تعلق على إطلالة هيفاء وهبي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان