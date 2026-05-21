سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع مع بداية تعاملات الخميس

كتب : أحمد الخطيب

09:40 ص 21/05/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 50 جنيهًا، ببداية تعاملات الخميس 21-5-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4566 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5871 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6850 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7828 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب نحو 54800 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 78280 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 243450 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 391400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 042% إلى نحو 4525 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

