أكد مصدر مسؤول، غلق كوبري الباجور العلوي بمحافظة المنوفية، خلال ساعات الليل، لإجراء أعمال إنشاء وتركيب بوابة حديدية ومحدد ارتفاع، بهدف منع صعود سيارات النقل الثقيل إلى الكوبري حفاظًا على سلامة المنشأ.

تحويلات مرورية مؤقتة

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أنه يجري خلال فترة الليل العمل على تحويل مسار السيارات القادمة إلى طريق مصرف أبو خليفة للدوران حول مدينة الباجور، لحين الانتهاء من أعمال التركيب وعودة الحركة المرورية بشكل طبيعي.

وأضاف المصدر، أن أعمال التنفيذ تسير بشكل مكثف، وفي حال الانتهاء منها خلال ساعتين إلى 3 ساعات فقط سيتم فتح الطريق والكوبري فورًا أمام حركة السيارات دون انتظار للصباح.

التشغيل صباح الخميس

وأشار إلى أن الكوبري سيعود للعمل بصورة طبيعية خلال ساعات صباح اليوم الخميس، عقب الانتهاء الكامل من أعمال تركيب البوابة الحديدية والتأكد من جاهزية الطريق للحركة المرورية.

كانت محافظة المنوفية أعلنت قبل أيام التشغيل التجريبي لكوبري الباجور العلوي بعد فترة من أعمال الصيانة والتطوير، ضمن خطة تحسين السيولة المرورية داخل المدينة، قبل أن تستكمل الشركة المنفذة بعض الأعمال الفنية الخاصة بتأمين الكوبري وتنظيم حركة المركبات الثقيلة.