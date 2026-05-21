انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و5 قروش، ببداية تعاملات اليوم الخميس 21-5-2026، بينما استقر في 6 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

53.37 جنيه للشراء، و53.47 جنيه للبيع.

بنك مصر:

53.37 جنيه للشراء، و53.47 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

53.37 جنيه للشراء، و53.47 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

53.37 جنيه للشراء، و53.47 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:

53.37 جنيه للشراء، و53.47 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

53.4 جنيه للشراء، و53.5 جنيه للبيع.

بنك البركة:

53.32 جنيه للشراء، و53.42 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

53.32 جنيه للشراء، و53.42 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

53.37 جنيه للشراء، و53.47 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

53.4 جنيه للشراء، و53.5 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.