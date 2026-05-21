تراجع في 4 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و5 قروش، ببداية تعاملات اليوم الخميس 21-5-2026، بينما استقر في 6 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
53.37 جنيه للشراء، و53.47 جنيه للبيع.
بنك مصر:
53.37 جنيه للشراء، و53.47 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
53.37 جنيه للشراء، و53.47 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
53.37 جنيه للشراء، و53.47 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس:
53.37 جنيه للشراء، و53.47 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
53.4 جنيه للشراء، و53.5 جنيه للبيع.
بنك البركة:
53.32 جنيه للشراء، و53.42 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول:
53.32 جنيه للشراء، و53.42 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني:
53.37 جنيه للشراء، و53.47 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
53.4 جنيه للشراء، و53.5 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.