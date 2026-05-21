تباشر النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها مع متهمين بالتحرش لفظيًا بفتاة، والتعدي عليها بالسب والضرب بعد اعتراضها ومحاولة تصوريهما.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بتتبعها ومعاكستها والتعدي عليها بالسب والضرب بمنطقة الطالبية بالجيزة.

شخصان يطاردان سيدة ويعتديان عليها بالجيزة

وتبين من الفحص أنه بتاريخ 15 مايو الجاري، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الشاكية، المقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام، أفادت فيه بتضررها من شخصين قاما بتتبعها أثناء سيرها والتعدي عليها حال محاولتها تصويرهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وتبين أنهما مقيمان بدائرة القسم، كما تم ضبط الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة.

