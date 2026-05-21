أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن قطع المياه عن قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، اليوم الخميس، لمدة 6 ساعات.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن انقطاع المياه ستشهده القرية بدءا من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

يأتي انقطاع المياه نظرا لإجراء صيانة بخط 700 ملل بالقرية، ضمن خطة الشركة لصيانة المحطات بشكل دوري.

وناشدت الشركة جموع المواطنين والمخابز والمستشفيات وناقة المؤسسات الحيوية بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة توفير سيارات لنقل وتوزيع المياه للمناطق المتأثرة.