إعلان

محافظ المنوفية يعلن انتهاء تطوير مركز شباب كفر السنابسة بـ 8 ملايين جنيه

كتب : أحمد الباهي

12:59 م 20/05/2026

محافظ المنوفية اللواء عمرو الغريب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن عمرو الغريب محافظ المنوفية، الانتهاء من أعمال تطوير مركز شباب كفر السنابسة بمركز منوف، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 8 ملايين جنيه، ضمن خطة الدولة لتطوير مراكز الشباب ورفع كفاءتها لدعم الأنشطة الرياضية والشبابية.

ملاعب حديثة وسور متكامل

وأوضح المحافظ أن المشروع شمل إنشاء سور متكامل لتأمين مركز الشباب، إلى جانب تنفيذ ملاعب رياضية حديثة مجهزة وفق المواصفات الفنية المعتمدة، ضمن اعتمادات الخطة المركزية لوزارة الشباب والرياضة، وتحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية.

وأكد مدير مديرية الشباب والرياضة، أن أعمال التطوير تستهدف توفير بيئة رياضية آمنة ومتكاملة تساعد على اكتشاف المواهب وتنمية قدرات النشء والشباب، بما يواكب جهود الدولة في دعم البنية التحتية الرياضية.

دعم التنمية المجتمعية

وأشار محافظ المنوفية إلى أن المشروع يمثل إضافة جديدة للبنية الرياضية بالمحافظة، ويعكس اهتمام الدولة بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة.

وشدد المحافظ على استمرار تنفيذ خطط تطوير مراكز الشباب بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة داخل القرى المصرية.

download

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشباب والرياضة ملعب المنوفية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

علامات مبكرة لـ الإيبولا قد تشبه الإنفلونزا
نصائح طبية

علامات مبكرة لـ الإيبولا قد تشبه الإنفلونزا
من "الزلة" إلى الاعتذار.. القصة الكاملة لأزمة والد الرئيس السوري في دير
شئون عربية و دولية

من "الزلة" إلى الاعتذار.. القصة الكاملة لأزمة والد الرئيس السوري في دير
كيف ترتب مصروفك قبل العيد حال تأخير القبض؟.. نصائح لتجنب الأزمة المالية
علاقات

كيف ترتب مصروفك قبل العيد حال تأخير القبض؟.. نصائح لتجنب الأزمة المالية
تصل للأهلي في 40 دقيقة.. تفاصيل خطة نقل درع الدوري بـ"الهليكوبتر"
رياضة محلية

تصل للأهلي في 40 دقيقة.. تفاصيل خطة نقل درع الدوري بـ"الهليكوبتر"
التشكيل المتوقع للزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري اليوم
رياضة محلية

التشكيل المتوقع للزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري اليوم

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الموعد والقنوات الناقلة.. كيف تشاهد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز لحسم الدوري؟
من الأقرب لحسم الدوري؟.. سيناريوهات تتويج الأهلي والزمالك وبيراميدز
الدولار يعود للارتفاع مقابل الجنيه في منتصف التعاملات.. ما السبب؟
تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. انكسار الموجة الحارة