أعلن عمرو الغريب محافظ المنوفية، الانتهاء من أعمال تطوير مركز شباب كفر السنابسة بمركز منوف، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 8 ملايين جنيه، ضمن خطة الدولة لتطوير مراكز الشباب ورفع كفاءتها لدعم الأنشطة الرياضية والشبابية.

ملاعب حديثة وسور متكامل

وأوضح المحافظ أن المشروع شمل إنشاء سور متكامل لتأمين مركز الشباب، إلى جانب تنفيذ ملاعب رياضية حديثة مجهزة وفق المواصفات الفنية المعتمدة، ضمن اعتمادات الخطة المركزية لوزارة الشباب والرياضة، وتحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية.

وأكد مدير مديرية الشباب والرياضة، أن أعمال التطوير تستهدف توفير بيئة رياضية آمنة ومتكاملة تساعد على اكتشاف المواهب وتنمية قدرات النشء والشباب، بما يواكب جهود الدولة في دعم البنية التحتية الرياضية.

دعم التنمية المجتمعية

وأشار محافظ المنوفية إلى أن المشروع يمثل إضافة جديدة للبنية الرياضية بالمحافظة، ويعكس اهتمام الدولة بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة.

وشدد المحافظ على استمرار تنفيذ خطط تطوير مراكز الشباب بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة داخل القرى المصرية.