اختتمت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، فعاليات امتحانات النقل لصفوف المرحلتين الابتدائية والإعدادية في المواد التي تضاف للمجموع، دون رصد أي تجاوزات أو شكاوى داخل اللجان.

انتهاء امتحانات النقل دون شكاوى

قالت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن امتحانات النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية انتهت في هدوء وانتظام، دون تسجيل أي تجاوزات سواء من جانب الطلاب أو المراقبين.

وأكدت أن غرف العمليات لم تتلق أي شكاوى بشأن صعوبة الأسئلة، مشيرة إلى أن الامتحانات سارت بصورة مستقرة منذ انطلاقها وحتى اليوم الأخير.

موعد تصحيح الامتحانات وإعلان النتائج

وأوضحت مدير المديرية، في تصريحات اليوم، أنه جرى التأكيد على أعمال التصحيح أولًا بأول، مع الالتزام بالدقة وتحقيق مبدأ المساواة أثناء رصد الدرجات، لضمان خروج النتائج بشكل يعكس المستوى الحقيقي لكل طالب.

وأضافت أنه سيتم إعلان النتائج داخل المدارس عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والتجميع ورصد الدرجات النهائية.

استمرار امتحانات المرحلة الثانوية

وأشارت إلى استمرار امتحانات النقل للمرحلة الثانوية بنظام البكالوريا وطلاب الصف الثاني الثانوي بالنظام القديم بمختلف الشعب، حتى يوم السبت المقبل.

المواد التي أدى الطلاب امتحاناتها

وأدى طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي امتحان مادة العلوم، فيما أدى طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

كما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بنظام البكالوريا امتحان مادة الفلسفة والمنطق خلال الفترة المسائية، بينما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي العام امتحانات الفترة الصباحية في مادة التطبيقات الرياضية لطلاب الشعبة العلمية، ومادة الفيزياء لطلاب الشعبة الأدبية.