غداً الخميس.. قافلة طبية مجانية بقرية زرقان فى المنوفية

كتب : أحمد الباهي

06:00 ص 20/05/2026

قافلة طبية مجانية

أعلنت رئاسة مركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية تنظيم قافلة طبية وتوعوية شاملة بقرية زرقان، غدًا الخميس 21 مايو 2026، بالتعاون مع مبادرة "100 مليون صحة"، وذلك بمقر مركز شباب القرية.

تخصصات طبية مجانية

وتشمل القافلة عددًا من التخصصات الطبية المجانية، أبرزها الأطفال، والعظام، والباطنة، والجلدية، وطب الأسرة للسيدات، والأنف والأذن، والقلب، بهدف تقديم خدمات الكشف والعلاج للأهالي بالمجان.

فحوصات ضمن "100 مليون صحة"

كما تتضمن القافلة تقديم خدمات مبادرة "100 مليون صحة" التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، وتشمل قياس ضغط الدم ونسبة السكر، وفحص الاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطان البروستاتا.

ندوات توعوية وخدمات مجتمعية

وتشهد الفعاليات تنظيم ندوة توعوية حول أهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي وطرق الوقاية، إلى جانب تقديم خدمات تعليم الكبار، والتي تشمل إجراء استكتاب وتسليم شهادات محو الأمية وعقد ندوات توعية بأهمية التعليم.

وأكدت رئاسة مركز ومدينة تلا أن القافلة تأتي في إطار دعم الخدمات الصحية والتوعوية والوصول بالخدمات المختلفة إلى المواطنين داخل القرى.

