محافظ الشرقية يُشيد برجل مرور تدخل لرفع ناتج أعمال إصلاح في أبو حماد- صور

كتب : ياسمين عزت

08:14 ص 20/05/2026
    رجل مرور تدخل لرفع ناتج أعمال إصلاح
أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بالموقف الإيجابي الذي قام به أحد رجال المرور بمدينة أبو حماد، بعد تدخله والمشاركة في نقل ناتج أعمال الإصلاح بأحد شوارع المدينة، في لفتة تعكس روح المسؤولية والحرص على خدمة المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، أن مثل هذه النماذج المشرفة تمثل صورة إيجابية للعمل الميداني، وتجسد روح المسؤولية المجتمعية التي يتحلى بها أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن التعاون والمبادرات الإيجابية تسهم في تحسين مستوى الخدمات وخلق بيئة أفضل للمواطنين.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير لرجل المرور، مثمنًا دوره الإيجابي وما قدمه من نموذج يحتذى به في الإخلاص والعمل والتفاعل مع احتياجات الشارع.

رجال المرور محافظ الشرقية حازم الأشموني

