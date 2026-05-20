

شهدت محاور وميادين القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، كثافات مرورية متحركة وتباطؤًا ببعض الطرق الرئيسية، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية لتنظيم الحركة.

الطريق الدائري، شهد كثافات مرورية متحركة، خاصة بمناطق السلام والمرج والمنيب، وسط انتشار الخدمات المرورية لتنظيم حركة السيارات ومنع التكدسات.

سيولة نسبية بمحور 26 يوليو

انتظمت حركة المركبات أعلى محور 26 يوليو في الاتجاهين، مع ظهور تباطؤ محدود بالقرب من ميدان لبنان ومناطق الربط مع الطرق الرئيسية.

كثافات متوسطة بكوبري أكتوبر

ظهرت أحجام مرورية متوسطة أعلى كوبري أكتوبر، خاصة للقادم من مدينة نصر باتجاه وسط القاهرة، وسط متابعة مستمرة من رجال المرور.

انتظام الحركة بصلاح سالم

سادت حالة من السيولة المرورية بمحور صلاح سالم في الاتجاهين، مع انتشار مكثف للخدمات الأمنية لتأمين حركة السيارات خلال ساعات الذروة.

ازدحام مروري بميدان رمسيس

شهد ميدان رمسيس ومحيطه كثافات متحركة بالتزامن مع زيادة الأحجام المرورية القادمة من وسط البلد والمناطق المحيطة.

انتظمت حركة السير أعلى كورنيش النيل في أغلب الاتجاهات، خاصة المتجه إلى مناطق المعادي وحلوان، مع تباطؤ محدود ببعض التقاطعات.

كثافات متفرقة بشارع الهرم

ظهرت كثافات مرورية متوسطة بشارع الهرم ومحيط المريوطية بسبب أعمال التطوير، مع تواجد مروري لتسهيل الحركة أمام المواطنين.

سيولة مرورية بوسط البلد

شهدت شوارع وسط القاهرة، بينها طلعت حرب وقصر النيل، انتظامًا ملحوظًا في حركة السيارات وسط انتشار أمني بمحيط الميادين الرئيسية.

تباطؤ مروري بالتجمع الخامس

سجلت مناطق التجمع الخامس وبعض المحاور المؤدية إلى القاهرة الجديدة كثافات متحركة خلال الذروة الصباحية بسبب زيادة الأحجام المرورية.

انتشار الخدمات المرورية لتأمين الطرق

واصلت الإدارة العامة للمرور نشر الخدمات والأوناش المرورية بمختلف المحاور والميادين الرئيسية لمتابعة الحالة المرورية والتعامل الفوري مع الأعطال والحوادث.



اقرأ أيضا

18 ثانية تحبس الأنفاس.. فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على المواطنين في أسيوط





علاقة سرية وانتقام.. كيف انتهت قصة حب داخل كلية الطب بجريمة قتل؟





5 ملايين جنيه دية قبل فوات الأوان.. أسرة "طفلة كرداسة" ترفض التصالح والطب النفسي يدين القاتل



