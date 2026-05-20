كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية على عدد من المناطق.

أوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن نشاط الرياح يعد من أبرز الظواهر المتوقعة، إذ يشمل أغلب أنحاء الجمهورية، وقد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية ومحافظة البحر الأحمر، بما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

وأضافت "الأرصاد" أن الرياح النشطة ربما تصل سرعتها إلى ما بين 50 و60 كيلومترًا في الساعة على فترات متقطعة، خاصة في مناطق من الصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد، مما يزيد من الإحساس باضطراب الأحوال الجوية.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

أشارت "الهيئة" إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع ظهور سحب منخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

وأكدت "هيئة الأرصاد" كذلك استمرار اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى 3 أمتار، نتيجة نشاط الرياح المتواصلة.

وناشدت "هيئة الأرصاد الجوية" المواطنين ضرورة توخي الحذر واتباع التعليمات الرسمية، مع متابعة التحديثات الجوية أولًا بأول للحد من تأثيرات الظواهر المتوقعة.

