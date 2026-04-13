شهدت محافظة الشرقية إقبالًا كثيفًا من المواطنين والزائرين على الحدائق والمتنزهات العامة والأماكن السياحية، تزامنًا مع احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم 2026.

متابعة ميدانية للاحتفالات

تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، انتظام سير الاحتفالات بمختلف أنحاء المحافظة، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير سبل الراحة خلال عطلتهم.

رفع درجة الاستعداد القصوى

أكد المحافظ استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من الحدائق والمتنزهات والشوارع بشكل دوري، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة، لتهيئة أجواء آمنة ومناسبة للاحتفال.

خدمات ومظهر حضاري

شدد على ضرورة تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين والزائرين، خاصة مع الإقبال المتزايد على المناطق الترفيهية، بما يعكس المظهر الحضاري لمحافظة الشرقية.

غرفة طوارئ تعمل 24 ساعة

أشار المحافظ إلى استمرار عمل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة والإدارات الفرعية على مدار 24 ساعة، لمتابعة سير الاحتفالات والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

حملات رقابية على الأسواق

وجه المحافظ مديريات الصحة والتموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع الأغذية، لضمان جودة المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين.

خدمات شكاوى وإبلاغات فورية

ناشد المحافظ المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي شكاوى عبر الخط الساخن (114) أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا سرعة الاستجابة لجميع البلاغات.