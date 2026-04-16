أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، 32 قرارًا تأديبيًا بحق 60 من العاملين بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات إدارية، وفقًا لما أسفرت عنه التحقيقات التي أجرتها جهات الاختصاص وهيئة النيابة الإدارية، إلى جانب أحكام المحكمة التأديبي، في تحرك حاسم لتعزيز الانضباط داخل الجهاز الإدار.



وشملت القرارات عددًا من العاملين في نطاق عدة مراكز وأحياء، من بينها حي أول وثان الزقازيق، الزقازيق، أبو حماد، منيا القمح، فاقوس، أبو كبير، ديرب نجم، ههيا، كفر صقر، والإبراهيمية، حيث تنوعت الجزاءات الموقعة ما بين الغرامة، والإنذار، والخصم من الأجر، إلى جانب إحالة بعض الحالات إلى النيابة الإدارية والمحكمة التأديبية، مع إعفاء من ثبتت أحقيته قانونيًا في ذلك.



وأكد محافظ الشرقية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، والحفاظ على انتظام سير العمل داخل المؤسسات الحكومية، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مظاهر للتقصير أو الإهمال الوظيفي.

وأشار إلى أن المحاسبة القانونية تمثل ركيزة أساسية لضبط الأداء وتحقيق الكفاءة داخل الجهاز التنفيذي، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز من ثقة الشارع في مؤسسات الدولة.