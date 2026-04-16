إعلان

محافظ الشرقية يصدر 32 قراراً تأديبياً بحق 60 موظفاً في عدة مراكز ومدن

كتب : ياسمين عزت

02:03 م 16/04/2026

المهندس حازم الأشموني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، 32 قرارًا تأديبيًا بحق 60 من العاملين بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات إدارية، وفقًا لما أسفرت عنه التحقيقات التي أجرتها جهات الاختصاص وهيئة النيابة الإدارية، إلى جانب أحكام المحكمة التأديبي، في تحرك حاسم لتعزيز الانضباط داخل الجهاز الإدار.


وشملت القرارات عددًا من العاملين في نطاق عدة مراكز وأحياء، من بينها حي أول وثان الزقازيق، الزقازيق، أبو حماد، منيا القمح، فاقوس، أبو كبير، ديرب نجم، ههيا، كفر صقر، والإبراهيمية، حيث تنوعت الجزاءات الموقعة ما بين الغرامة، والإنذار، والخصم من الأجر، إلى جانب إحالة بعض الحالات إلى النيابة الإدارية والمحكمة التأديبية، مع إعفاء من ثبتت أحقيته قانونيًا في ذلك.


وأكد محافظ الشرقية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، والحفاظ على انتظام سير العمل داخل المؤسسات الحكومية، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مظاهر للتقصير أو الإهمال الوظيفي.

وأشار إلى أن المحاسبة القانونية تمثل ركيزة أساسية لضبط الأداء وتحقيق الكفاءة داخل الجهاز التنفيذي، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز من ثقة الشارع في مؤسسات الدولة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة الشرقية حازم الأشموني النيابة الإدارية أخبار مصر محاكمة تأديبية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فرصة تاريخية للزمالك.. هل تحسم مباراة القمة بطل الدوري المصري؟
رياضة محلية

فرصة تاريخية للزمالك.. هل تحسم مباراة القمة بطل الدوري المصري؟
باريس أحدثها.. شائعة زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز تضعها في
زووم

باريس أحدثها.. شائعة زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز تضعها في
باكستان تتلقى تمويلا جديدا من السعودية بـ 2 مليار دولار.. لماذا؟
أخبار البنوك

باكستان تتلقى تمويلا جديدا من السعودية بـ 2 مليار دولار.. لماذا؟
"هربت من أهلها واحتكرها فريد الأطرش".. معلومات عن الفنانة الراحلة ليلى
زووم

"هربت من أهلها واحتكرها فريد الأطرش".. معلومات عن الفنانة الراحلة ليلى
هل تواصل الأهلي مع حسام حسن؟.. خالد الغندور يوضح
رياضة محلية

هل تواصل الأهلي مع حسام حسن؟.. خالد الغندور يوضح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين