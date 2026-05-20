وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الصيني شي جين بينج، خلال محادثات موسعة في بكين اليوم بـ"الصديق العزيز".

قال بوتين مستحضرا مثلٍ صيني شهير يُعبّر عن شوق اللقاء: "لم نرَ بعضنا يومًا واحدا، وكأن 3 خريفٍ قد مضت".

وأضاف: "نحن سعداء للغاية برؤيتكم، ونتواصل معكم باستمرار، سواء شخصيا أو عبر مساعدينا".

وتابع الرئيس الروسي: "أتذكر بدفء كيف أتيحت لنا الفرصة العام الماضي للمشاركة معا هنا في الاحتفال بالذكرى الثمانين للانتصار في الحرب العالمية الثانية".

وكان بوتين قد وصل إلى بكين يوم الثلاثاء، في زيارة تمتد يومَي 19 و20 مايو، يلتقي خلالها نظيره الصيني لاستعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لروسيا اليوم.