إعلان

قمة بكين.. الرئيس الروسي يصف نظيره الصيني بـ"الصديق العزيز"

كتب : وكالات

08:33 ص 20/05/2026

زيارة بوتين للصين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الصيني شي جين بينج، خلال محادثات موسعة في بكين اليوم بـ"الصديق العزيز".

قال بوتين مستحضرا مثلٍ صيني شهير يُعبّر عن شوق اللقاء: "لم نرَ بعضنا يومًا واحدا، وكأن 3 خريفٍ قد مضت".

وأضاف: "نحن سعداء للغاية برؤيتكم، ونتواصل معكم باستمرار، سواء شخصيا أو عبر مساعدينا".

وتابع الرئيس الروسي: "أتذكر بدفء كيف أتيحت لنا الفرصة العام الماضي للمشاركة معا هنا في الاحتفال بالذكرى الثمانين للانتصار في الحرب العالمية الثانية".

وكان بوتين قد وصل إلى بكين يوم الثلاثاء، في زيارة تمتد يومَي 19 و20 مايو، يلتقي خلالها نظيره الصيني لاستعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

روسيا والصين فلاديمير بوتين شي جين بينج قمة بكين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زوجات وعائلات ودموع.. كيف استقبل نجوم البرازيل إعلان قائمة المونديال؟
رياضة عربية وعالمية

زوجات وعائلات ودموع.. كيف استقبل نجوم البرازيل إعلان قائمة المونديال؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 20 مايو: بشرى لهذا البرج ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 20 مايو: بشرى لهذا البرج ونصائح لهؤلاء
"انقلاب جوي كامل".. تحذيرات من تقلبات حادة في الطقس تضرب مصر
أخبار مصر

"انقلاب جوي كامل".. تحذيرات من تقلبات حادة في الطقس تضرب مصر
حدث بالفن | وفاة الفنان محمد عابدين وأزمة آية سماحة وعبدالله رشدي واعتذار
زووم

حدث بالفن | وفاة الفنان محمد عابدين وأزمة آية سماحة وعبدالله رشدي واعتذار
هل أثر تصدير الطماطم للخليج على ارتفاع أسعارها؟.. الزراعة تحسم الجدل
أخبار مصر

هل أثر تصدير الطماطم للخليج على ارتفاع أسعارها؟.. الزراعة تحسم الجدل

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان