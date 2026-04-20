شهد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، فعاليات استلام وتسليم 2 طن من اللحوم ضمن مشروع صكوك الأضاحي لعام 2026، والمقدمة من وزارة الأوقاف، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور محمد حامد، وكيل وزارة الأوقاف، وأحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بساحة ديوان عام المحافظة.

دعم مستمر للفئات الأكثر احتياجًا

أكد محافظ الشرقية حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال توفير السلع الأساسية والمواد الغذائية، بما يضمن لهم حياة كريمة.

وأشار إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة خلال المناسبات والأعياد، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

إشادة بدور الأوقاف في تخفيف الأعباء

أشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف من خلال مشروع صكوك الأضاحي، مؤكدًا أن المشروع يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ودعم الأسر الأولى بالرعاية في مختلف أنحاء المحافظة، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

آليات دقيقة لضمان وصول الدعم

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الأوقاف أن مشروع صكوك الأضاحي يعد من أبرز أوجه العمل المجتمعي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا وجود تنسيق كامل مع مديرية التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

فيما أكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن توزيع اللحوم يتم وفق قواعد بيانات دقيقة، وبالتنسيق مع الإدارات الاجتماعية، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتحقيق العدالة في التوزيع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.