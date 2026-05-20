اعتبر الرئيس الصيني شي جين بينج، أن الشرق الأوسط ومنطقة الخليج يعيشان وضعا حرجا بين الحرب والسلام، مشددا على ضرورة وقف الأعمال العدائية في المنطقة.

قال شي خلال محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في بكين اليوم الأربعاء: "يشهد الشرق الأوسط ومنطقة الخليج وضعا حرجا بين الحرب والسلام".

وأضاف أنه من الضروري وقف الأعمال العدائية كاملة في أسرع وقت ممكن، وأن استئناف الحرب أمر غير مقبول، حسب تلفزيون الصين المركزي.

وشدد على أهمية الالتزام بمسار المفاوضات، مبينا أن إنهاء النزاع في أسرع وقت من شأنه أن يساهم في الحد من الآثار السلبية على استقرار إمدادات الطاقة، واستمرارية سلاسل الإنتاج والسلاسل اللوجستية، والنظام التجاري الدولي".

وجاءت أبرز تصريحات شي خلال المحادثات كالآتي:

- نشهد هيمنة وانقساما على الساحة الدولية في ظل الوضع الدولي الفوضوي.

- يجب على الصين وروسيا بناء نظام أكثر عدلا للحوكمة العالمية.

- العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى متقدم بفضل تعزيز الثقة السياسية بين الجانبين.

- العلاقات بين روسيا والصين القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون، تسهم في إدخال قدر من الاستقرار والقدرة على التنبؤ في عالم يتسم بالفوضى.

- توقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون قبل 25 عاما أتاح للعلاقات بين روسيا والصين تحقيق قفزة نوعية في التطور.

- الصين تدعم تمديد معاهدة حسن الجوار مع روسيا، وتستعد لتعزيز التعاون بين البلدين على أساس مبدأ الدعم المتبادل.

- يواجه العالم خطر العودة إلى "قانون الغاب"، وتزداد أهمية معاهدة حسن الجوار بين الصين وروسيا وضوحا.

- الوضع في الشرق الأوسط يمر بمرحلة حاسمة ويقترب من الانتقال من الحرب إلى السلام.

- يجب وقف الأعمال القتالية في الشرق الأوسط بشكل فوري، كما أن استئناف الصراع غير مقبول.

- التوصل السريع إلى وقف للصراع في الشرق الأوسط من شأنه أن يساهم في تقليل العوائق أمام إمدادات موارد الطاقة والتجارة الدولية، وفقا لروسيا اليوم.