قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا مع الصين تصر على عالم متعدد الأقطاب.

وأضاف بوتين في قمة جمعته مع نظيره الصيني في بيكين، أن بلاده تسعى مع الصين إلى نظام عالمي أكثر عدالة.

وأكد بوتين على ضرورة التعاون الوثيق بين موسكو وبكين في ظل الوضع المتوتر على الساحة الدولية.

وأكد الرئيس الروسي لنظيره الصيني، أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى غير مسبوق، كما دعا بوتين شي لزيارة روسيا العام المقبل.

وقال بوتين خلال محادثاته في بكين مع نظيره الصيني: "إن تعاوننا في مسائل السياسة الخارجية هو أحد عوامل الاستقرار الرئيسية على الساحة الدولية في ظل الوضع المتوتر الحالي على الساحة الدولية، فإن تعاوننا الوثيق مطلوب بشكل خاص".

وأضاف الرئيس الروسي: "نعمل على زيادة التنسيق في الأمم المتحدة وبريكس ومجموعة العشرين، ومنصات دولية أخرى وسنواصل التعاون النشط مع منظمة شنغهاي للتعاون".

وبدأ الزعيم الصيني شي جين بينج محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، وفق ما أظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام روسية.

ويسعى بوتين من خلال هذه المحادثات إلى التأكيد على متانة التحالف بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للعاصمة الصينية، وفقا للعربية.