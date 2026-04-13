استجابة إنسانية.. محافظ الشرقية يوفر كشكًا مجهزًا لمواطن من ذوي الهمم (صور)

كتب : ياسمين عزت

08:10 م 13/04/2026
    محافظ الشرقية يوفر كشكًا مجهزًا لمواطن من ذوي الهمم (1)
    محافظ الشرقية يوفر كشكًا مجهزًا لمواطن من ذوي الهمم (3)

في لفتة إنسانية تعكس الاهتمام بالمواطنين، استجاب المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لطلب أحد المواطنين من ذوي الهمم، موجّهًا بتوفير كشك مجهز له لمساعدته على تحمل أعباء الحياة وإعالة أسرته.

زيارة ميدانية ومتابعة للمطالب

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لمركز الحسينية لإحياء الذكرى الـ56 لمجزرة شهداء مدرسة بحر البقر، حيث التقى بعدد من أهالي القرية واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، موجّهًا بسرعة دراستها والعمل على تلبيتها بشكل فوري.

توجيهات عاجلة لتنفيذ الطلب

وكلف المحافظ كلًا من المهندس محمد العوضي، رئيس مركز ومدينة الحسينية، والأستاذ هشام أبو الليل، رئيس مدينة منشأة أبو عمر، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير كشك مجهز بالسلع والبضائع للمواطن من أبناء قرية (2) شهداء بحر البقر، بما يساعده على تربية بناته ومواجهة متطلبات المعيشة.

تنفيذ سريع خلال أقل من أسبوع

وفي استجابة سريعة، نجحت الأجهزة التنفيذية في تنفيذ التكليف خلال أقل من أسبوع من زيارة المحافظ، حيث تم تجهيز الكشك بالكامل وتوفير البضائع اللازمة لبدء النشاط.

شكر وتقدير من المواطن

وأعرب المواطن عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الشرقية وللجهاز التنفيذي، مثمنًا سرعة الاستجابة لطلبه، ومؤكدًا أن هذه المساندة تمثل دعمًا كبيرًا له في مواجهة أعباء الحياة.

تأكيد على دعم المواطنين

ومن جانبه، أكد محافظ الشرقية أن الجهاز التنفيذي يولي اهتمامًا كبيرًا بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، مشددًا على أن الهدف هو تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

