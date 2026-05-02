تشهد محافظة المنيا، مساء اليوم السبت، حالة من التقلبات الجوية، إثر هبوب عاصفة ترابية شديدة مصحوبة بنشاط ملحوظ للرياح، ما أدى إلى تدهور واضح في مستوى الرؤية الأفقية بعدد من المناطق.

سماء برتقالية وخلو الشوارع

وتسببت العاصفة في خلو غالبية الشوارع من المواطنين، مع ضعف حركة المرور بشكل ملحوظ، خاصة بعد تحول سماء المحافظة إلى اللون البرتقالي نتيجة كثافة الأتربة المثارة في الهواء.

تحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد حذرت من استمرار تقدم الرمال المثارة وتدهور الرؤية الأفقية على مناطق من شمال ووسط الصعيد، مع استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء.

إرشادات للمواطنين والسائقين

وناشدت الأرصاد المواطنين بضرورة الابتعاد عن المباني المتهالكة وأعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية والأشجار، مع ارتداء مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر للكمامات عند الخروج.

كما دعت السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية بسبب انخفاض مستوى الرؤية.