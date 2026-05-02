استقبل اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، تشيتوسي نوجوتشي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة، اليوم السبت بمدينة شرم الشيخ، لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات الاستدامة البيئية، في إطار مشروع "جرين شرم الشيخ" وتحويل المدينة إلى نموذج متكامل للمدن الخضراء.

جاء اللقاء بحضور الدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم ورئيس فريق تغير المناخ، وأماني نخلة رئيس فريق التنوع البيولوجي.

دعم استراتيجية التنمية المستدامة

تناول اللقاء عددًا من محاور التعاون المستقبلية، مع التأكيد على أهمية تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة بمدينة شرم الشيخ، باعتبارها مدينة سياحية ذات طابع بيئي خاص، بما يعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

استكمال مشروع “جرين شرم الشيخ”

كما ناقش الاجتماع ضرورة استكمال أنشطة مشروع "جرين شرم الشيخ"، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة، والنقل المستدام، وإدارة المخلفات، والصرف الصحي، إلى جانب دعم جهود الحفاظ على المحميات الطبيعية.

التوسع في الطاقة النظيفة والمشروعات الخضراء

وتطرق اللقاء إلى أهمية التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل المنشآت الفندقية، وتقليل استخدام البلاستيك التقليدي واستبداله ببدائل صديقة للبيئة، إلى جانب استعراض مشروع "التاكسي الذكي" كأحد نماذج التحول الأخضر.

حماية المحميات وتنظيم أنشطة الغوص

كما جرى استعراض أهمية المحميات الطبيعية مثل نبق ورأس محمد وأبو جالوم، ودورها في الحفاظ على التنوع البيولوجي، مع التأكيد على تنظيم أنشطة الغوص بما يحقق التوازن بين حماية البيئة وتنشيط السياحة.

التوجه للحصول على شهادة استدامة دولية

وأكد الجانبان أهمية حصول مدينة شرم الشيخ على شهادة دولية في الاستدامة، لما لذلك من دور في دعم القطاع السياحي وجذب فئات سياحية مرتفعة الإنفاق، بما يعزز العائد الاقتصادي للمحافظة.

إشادة دولية وجهود مستمرة

وأشادت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بجهود محافظة جنوب سيناء في تنفيذ مشروعات التحول الأخضر، مؤكدة دعم المشروعات القائمة والمخطط تنفيذها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي ختام اللقاء، أهدى محافظ جنوب سيناء درع المحافظة لممثلي البرنامج، تقديرًا لجهودهم في دعم مشروعات التنمية البيئية المستدامة.