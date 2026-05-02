توقف الملاحة البحرية بميناء نويبع لحين تحسن الطقس

كتب : رضا السيد

10:10 م 02/05/2026

ميناء نويبع

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، غلق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، نظرًا لسوء الأحوال الجوية واضطراب حالة البحر، وذلك حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

ارتفاع الأمواج وشدة الرياح

وأوضحت الهيئة أن شدة الرياح بلغت نحو 25 عقدة جنوبية، مع ارتفاع الأمواج ما بين 3 إلى 4 أمتار، ما أدى إلى اضطراب شديد في حالة البحر، وتوقف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية، سواء للوحدات الصغيرة أو الكبيرة.

تعليمات مشددة لإدارة الموانئ

وأصدر اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات مشددة لمديري الموانئ باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، والتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ.

كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لرصد الحالة المناخية والتغيرات الجوية لضمان سلامة الملاحة.

تفعيل غرف العمليات

وأكد رئيس الهيئة تفعيل غرف العمليات داخل الموانئ لمتابعة تطورات الطقس والتعامل مع أي مخاطر محتملة، مع منع الأنشطة البحرية خلال فترة الاضطراب، حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

ميناء نويبع هيئة الموانئ البحرية اضطراب البحر شدة الرياح

